مايا مرسي: المرأة محرك أساسي وكتلة حرجة في الاستحقاقات الدستورية

كشفت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن أعضاء المجلس تجولوا في الكهوف والقرى ووجدوا المرأة المصرية جاهزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية دون أن يطلب منها أحد.

الست المصرية تدرك أنها محرك أساسي

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: «الست المصرية تشعر بنفسها وتدرك أنها محرك أساسي وكتلة حرجة تنتظر الاستحقاقات الدستورية للمشاركة».

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن صوت المرأة قوي في الاستحقاقات الدستورية والمشاركة الفعالة لها خير دليل على وعيها.

وأردفت: المرأة تشارك من باب الخوف على أمنها وأولادها وبيتها وأرضها واستقرارها وهذا عندها أهم من لقمة العيش التي تأكلها، وتقول «الاستقرار والأمن مهم أحسن أقوم ملاقيش ولادي جمبي».

وأوضحت: «نحن نختار الديمقراطية وسيدات مصر هينزلوا بأولادهم لصناديق الانتخابات، وهناك غرف عمليات وشكاوى لتوضيح الاستفسارات للسيدات».

وقالت إن هناك 2000 متابع على الأرض في جميع محافظات مصر لرصد الشكاوى، مؤكدة أن هذه الديمقراطية التي تعلمناها وبالمقاييس الدولية وليس المعايير المزدوجة.

خط الدفاع الثالث عن المرأة المصرية

وأكدت أن الست المصرية فرضت نفسها لتكون خط الدفاع الثالث عن المرأة خلف الجيش والشرطة والواقع شاهد على ما تقوم به المرأة من أجل بلدها.

واختتمت: «محدش يصدق ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تتناول القضايا بشكل مختلف ويستغلون لوغاريتمات الفيسبوك، لإيصال رسائل معينة».