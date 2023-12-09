برلمانية: المرأة المصرية حاضرة في كل الاستحقاقات الدستورية

قالت النائبة هالة أبوسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الساعات المقبلة مهمة في تاريخ مصر وفارقة، لا سيما ونحن نستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت «أبو السعد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري ومجتمعي للحفاظ على الوطن في ظل الصراعات الإقليمية والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة بسبب الأحداث الدموية التي يشهدها قطاع غزة.

وأشارت النائبة إلى ضرورة اصطفاف المصريين باكر للاقتراع في الانتخابات الرئاسية، والتي ستنعقد على مدار 3 أيام تبدأ غدا الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، لافتة إلى أن الحفاظ على هذا الوطن يتطلب من الجميع المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي.

وشددت على دور المرأة المصرية وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها عنصرًا حيويًا وفعالًا في جميع الاستحقاقات الدستورية التى جرت من قبل، مبينة أن المرأة دائمًا تتقدم الصفوف لاستكمال مسيرة هذا الوطن، وحاضرة في كل الاستحقاقات الدستورية.

وقالت: المصريون في الخارج سطروا ملحمة وطنية كبيرة للعالم من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والتى جرت في الخارج الأسبوع الماضي، وأتوقع تزايد نسب الإقبال والمشاركة في عمليات التصويت في الداخل والتي ستبدأ صباح الغد.