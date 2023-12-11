«المصريين الأحرار»: بلوغ نسب التصويت بالانتخابات لـ45% يدعو للفخر

أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانا صحفيا، بشأن مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لليوم الثاني للاقتراع داخل مصر؛ وذلك وفقًا لمتابعة التقارير الواردة من الأمانات الفرعية وأعضاء وكوادر الحزب من محافظات مصر.

ورصد الحزب خلال اليوم الثاني من الاقتراع إقبالا كثيفًا ببعض المحافظات، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد، وتزايدت النسب في الوجه البحري والإسكندرية مع مرور الساعات الأولى، وشهدت لجان المغتربين إقبالا غفيرا على مستوى الجمهورية، وتصدر صفوف الناخبين خلال الساعات الأولى كبار السن والمرأة المصرية، وحضر الشباب بقوة في محافظات القليوبية والقاهرة الكبرى وأسيوط.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد الحزب، تزايد أعداد الناخبين مع انتهاء يوم العمل للموظفين، وبدء التوافد مختلفا عن الأمس في عدة محافظات منها المناطق الحدودية الوادي الجديد ومطروح شهدت إقبالا يزيد نسبيا عن الأمس، ووفق المتابعة الدورية لم يشهد اليوم الثاني تأخير فتح أبواب لجان الاقتراع سوى في مناطق محدودة جدا، ولم تتجاوز الـ10 دقائق، ولم يسجل الحزب إشكاليات تعيق العملية الانتخابية سوى لجنة واحدة بمدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر الإعدادية بنات بدائرة سيدي جابر، كانت بالدور الثاني ومخصصة لكبار السن وتم تدارك الأمر سريعًا.

نسب التصويت

ويتعامل الحزب من خلال شبابه على خدمة كبار السن ومساعدة ذوي الهمم في الوصول للجان الاقتراع كنوع من المشاركة والتعاون الوطني الهادف؛ وإذا يثمن الحزب جهود كل مواطن مصري مخلص يشارك بإيجابية في استحقاق دستوري غاية الأهمية وانتخاب رئيس مصر، وتمثل نسبة المشاركة الواردة للحزب من أرض الواقع كبيرة مقارنة بعدد من الاستحقاقات السابقة، وما أعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بأن نسبة الحضور تصل 45% من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين حتى منتصف اليوم الثاني مما يدعو للفخر والاعتزاز بفطنة المواطن المصري الحريص على أمن واستقرار بلاده.