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انتخابات المصريين بالداخل

السفير حسام زكي يصطف بين المواطنين للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسن مظهر
07:59 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

تواجد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي في مدرسة الحي الثاني الرسمية للغات من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص السفير حسام زكي على الاصطفاف بين المواطنين أثناء دخوله للمدرسة من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتواصل اللجان الانتخابية العمل لليوم الثاني على التوالي، إذ يختار الشعب الرئيس الجديد بين 4 مرشحين لتولي رئاسة مصر 2024.

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