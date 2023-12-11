«أوقاف السويس»: المشاركة الإيجابية في الانتخابات تدفع عجلة التنمية للأمام

شهدت مديرية أوقاف السويس، مشاركة الأئمة والمشايخ في الانتخابات الرئاسية، بالإدلاء بأصواتهم في مختلف لجان المغتربين وأهالي المحافظة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأدلى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، بصوته وسط الأئمة التابعين للمديرية والمشايخ والقيادات التنفيذية، مؤكدا في تصريحات خاصة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على مختلف أبناء الشعب المصري، والمشاركة الإيجابية تعد دافعا لعجلة التنمية وبناء وطننا وللاستقرار الذي تتمتع به مصرنا الحبيبة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الأئمة والدعاة عليهم التوعية بهذا الواجب الوطني في كل وقت، وخلال كل انتخابات، مؤكدا أنها أمانة ويجب أدائها.

راضي: الأوقاف تؤدي دورها المجتمعي على أكمل وجه

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، إن الأوقاف تشارك لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، وتؤدي دورها المجتمعي على أكمل وجه، لأنها تلك رسالة الأئمة والمشايخ وعلماء الدين أن يكونوا في مقدمة الصفوف في أداء الواجبات.