إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة السويس.. 27 جنيها للكيلو

«إزاي تشتري السكر بأرخص الأسعار»، شعار رفعته مديرية التموين بالسويس، في محاولة للتخفيف على مواطني المحافظة، حيث طرحت كميات كبيرة من السكر في بسعر 27 جنيها للكيلو، في عدة منافذ موزعة بعدة أحياء.

ووفرت محافظة السويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عددا من السلع الغذائية الأساسية في عدة منافذ بأسعار مخفضة، بينها السكر والأرز والأسماك.

أماكن توفير السكر بأسعار مخفضة في السويس

وتتواجد منافذ بيع السكر بأسعار مخفضة في عدد من المناطق بالسويس، بينها منفذ بميدان الأربعين ومنفذ بدار مناسبات أبو عارف ومنفذ العمدة، كما تم ضخ 4 أطنان سكر في حي الجناين لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، بشرط ألا يحصل كل مواطن على أكثر من كيلو واحد.

تموين السويس توفر السكر بأسعار مخفضة

وقال محمد راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسويس، إن محافظة السويس لا تشهد أزمة في أي سلعة تموينية، وجميع السلع متوفرة من خلال المنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ تم افتتاحها لتوفير السلع بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حيث يتم توفير السلع بالأسعار المناسبة، لافتا إلى أن سعر السكر محدد بـ 27 جنيها، ولن يتم السماح ببيعه أزيد من ذلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفي.