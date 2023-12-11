«الوطنية للانتخابات»: نسبة التصويت قاربت 45%

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى ظهر اليوم، قارب نسبة 45% من إجمالي عدد المواطنين، الذين لهم حق التصويت، مشيرا إلى أن الإقبال كان كثيفا على اللجان في كل المحافظات، خصوصا في لجان الوافدين التي بلغ عددها نحو (360) لجنة على مستوى الجمهورية، والتي أدى الإقبال الشديد عليها، إلى نفاد بطاقات التصويت في بعضها، وإمدادها بالمزيد من البطاقات.

يذكر أن لجان الوافدين تم إقامتها في كل المحافظات بحد أدنى لجنة واحدة في كل محافظة، وهي تسهل تصويت العاملين المغتربين في هذه المناطق والموجودين خارج مقار إقامتهم في أيام الاقتراع، وتتركز في المناطق الصناعية والتجارية والسياحية والمدن الكبرى، وقد جرى تحديد مقار لجان الوافدين بالتعاون مع عديد من الجهات المختصة، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى انتظام سير العملية الانتخابية في كافة اللجان في أنحاء البلاد دون أي صعوبات أو عقبات أمام الناخبين، وبتعاون تام من المواطنين والجهات المعنية بإجراءات الانتخابات، الأمر الذي يؤكد كفاءة الترتيبات اللوجستية التي تم اتخاذها بإشراف قضائي كامل شارك فيه أكثر من (15 ألف) قاض على مستوى الجمهورية.