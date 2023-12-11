تفاصيل تيسيرات الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب

قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، العديد من التيسيرات الجديدة والمهمة للناخبين تسهيلاً وتيسيراً عليهم في عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتنتهي غدا الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، حيث تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لتلقي الناخبين بداية من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوميا.

اللجنة الانتخابية

تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات انقسمت إلى محورين، حسبما أعلنت سابقا في اجتماعاتها:

المحور الأول: بالنسبة للأشخاص الأسوياء

تمثلت التسهيلات في إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بسهولة ويُسر من على الموقع الإلكتروني للهيئة، بموجب كتابة الرقم القومي، فضلاً عن حرصها على نشر الكثير من الفيديوهات التوعوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

واشتملت تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات، في حرصها على الرد على أسئلة الناخبين بصفة مستمرة في الفترة التي سبقت العملية الانتخابية، وذلك من خلال عقدها الكثير من المؤتمرات للتعريف بكل تفاصيل العملية الانتخابية، حتى يكون الناخب على دراية كاملة بالانتخابات، وهذه التسهيلات استفاد منها مختلف أطياف الشعب المصري.

كما اشتملت تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات على إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بأكثر من وسيلة أخرى غير الموقع الإلكتروني، ألا وهي تخصيص رقم للاتصال عليه عبر الهاتف المحمول وهو 5151 لمعرفة اللجنة الانتخابية، أو إرسال رسالة على نفس الرقم بالرقم القومي للناخب لمعرفة اللجنة الانتخابية بالتفصيل.

ذوي الاحتياجات الخاصة

خصصت أيضا الهيئة رقما للتواصل عليه في حالة وجود أي شكوى ونشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وهو «19826»، بالإضافة إلى تخصيص لجان للمغتربين في جميع المحافظات حتى يسهل للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

أما عن الشق الثاني في التيسيرات والذي تمثل في ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تخصيص لجان بالدور الأرضي لهم وأولوية في التصويت، فضلاً عن إضافة ملصقات لارشاد ذوي الإعاقة السمعية، وبطاقات تصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية أو طلب المساعدة من رئيس اللجنة للتصويت.