نقيب المهندسين يدلي بصوته في لجان الشروق

توجه نقيب عام المهندسين، المهندس طارق النبراوي، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدينة الشروق، من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي مساء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، تواجد نقيب عام المهندسين، في مدرسة الشهيد ياسر جنينة بمنطقة الـ100 متر بمدينة الشروق، من أجل المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بصوته ضمن الاستحقاق الدستوري.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت في يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

ويُفتح باب التصويت أمام المواطنين بداية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة 12 ساعة، بحيث يُغلق في تمام التاسعة مساء اليوم ذاته، أما عن المرشحين الرئاسيين، فهناك 4 اختيارات أمام المواطن المصرية وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.