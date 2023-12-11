مصطفى عمار: مشهد الانتخابات مشرف.. والشعب لقن أهل الشر درسا عظيما

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، إن هناك 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية 2024، فضلا عن وجود 528 متابعا دوليا، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية دولية، يجرون تغطية على الانتخابات، وهذه من أكثر الانتخابات التي تشهد متابعة دولية، كما أن هناك 70 وسيلة إعلامية مصرية ومحلية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات، تعد الأكثر شفافية وحضورا وحشدا.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المواطنين يذهبون للإدلاء بأصواتهم، إذ يدركون أنهم محميون من مؤسسات الدولة، وهذه الانتخابات تتميز بالأمن والأمان، وهناك دول مجاورة على الحدود المصرية، تتمنى أن تشهد مثل هذه الانتخابات في بلادها، متابعا أنه أصبح لا يعول على الصحافة والإعلام الخارجي في تغطية الانتخابات المصرية، بعد الكذب والتضليل الذي حدث خلال تغطية الأحداث في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابع أن عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي خاضتها الدولة على مدار الـ8 سنوات الماضية، كانت سببا في تأهيلنا للمشهد الحضاري الحالي، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الدولية التي تتابع العملية الانتخابية في مصر، تشيد بما تراه على الساحة، من المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد مشرف، بسبب الحشد الكبير والشفافية والتغطية الضخمة من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، مؤكدا أن مصر قادرة على عبور كل الأزمات، معتقدا أن الـ6 سنوات المقبلة لمن سيفوز بحكم مصر، ستكون استكمالا للبناء والتشييد.

وواصل: «السنوات المقبلة ستكون خير وسعادة على كل مواطن مصري مخلص»، مشيرا إلى أن الشعب المصري حرص على النزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وبالتالي لقن أهل الشر درسا عظيما وساحقا، خاصة بعد دعواتهم وإدعاءاتهم حول التقليل من الانتخابات المصرية.

ولفت إلى أن الشعب المصري انحاز للدولة ومؤسساتها، وللاستقرار والأمن والبناء، وهذا إنجاز كبير حققه المواطنين.