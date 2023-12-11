بعد قليل.. مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لعرض آخر مستجدات الاقتراع

يبدأ بعد قليل مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في اليوم الثاني ومتابعة كل المستجدات.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي الأول في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بخلاف لجنتين وتم حل المشكلة وانتظام التصويت.