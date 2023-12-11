برلمانية: تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين رسالة للعالم

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ما أعلنه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، أن 45% من المواطنين المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن تلك النسبة التي تم الإعلان عنها في اليوم الثاني من انطلاق مارثون الانتخابات، خير دليل على وعي وحرص الشعب المصري العظيم على استكمال مسيرة التنمية والبناء ورغبة شعبية مصرية على الوقوف في ظهر الدولة المصرية في هذة الفترة الفارقة من عمر الوطن.

وأشادت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية لها اليوم، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، وأدائها المشرف في تنظيم الإجراءات والتيسير أمام الناخبين بلجان الاقتراع، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، تجاه الاستحقاق الدستوري، وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين بكل طوائفهم ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كل إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة، مضيفة، أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني علينا جميعا.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن ما شهدته اللجان الانتخابية على مدار اليوم الأول والثاني من حشد وتوافد وحرص المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وناشدت نائبة حماة الوطن، الشعب المصري العظيم النزول والمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات، قائلة: «صوتكم أمانة وهيفرق كتير في مستقبل مصر ومستقبل أولادنا وسيكون مثالاً ونموذجاً يحتذى به جيلا بعد جيل».