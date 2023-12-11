رئيس «دفاع النواب»: المصريون يعرفون قيمة الوطن ويلبون النداء حينما تكون البلاد في حاجة إليهم

أدلى النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بصوته في ثاني أيام انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الأولمبية بجامعة المنصورة.

وصرح النائب أحمد العوضي، أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمني مستقبل أفضل لوطنه وللأجيال القادمة جيلا بعد جيل، أن المصريين يعرفون قيمة الوطن وقيمة الصوت الانتخابي حينما يكون الوطن في حاجة إليهم.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوعي وحرص المواطنين على التوافد علي اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية أمامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة في الانتخابات التي تعد استكمالا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.