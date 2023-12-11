مسلم: الحوار الوطني ساهم في خروج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد المُشرف

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن هناك أمرين كان لهما تأثيرهما على الانتخابات الرئاسية 2024، الأولى هي الأحداث الجارية في قطاع غزة، وهذه من المرات القليلة التي تطابق فيها رد الفعل الرسمي مع رد الفعل الشعبي، بينما الأمر الثاني يتمثل في كون الانتخابات تجرى بين 3 رؤساء أحزاب فضلا عن المرشح المستقل عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن المصريين نزلوا للشوارع يوم غزة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطواته المتخذة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية تختلف عن غيرها كون المرشحين الثلاثة رؤساء لأحزاب كبيرة لها شعبية ضخمة وقواعد في كل المحافظات، فضلا عن المقاعد بمجلس النواب، وكلا من هؤلاء المرشحين لهم برامج مختلفة عن برنامج المرشح السيسي.

وتابعت، أن الحوار الوطني كان حالة جديدة للسياسية المصرية استطاع استيعاب كل أطياف الشعب باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة، وأعطى الثقة بين الدولة والمعارضة، وبالتالي ساهم في خروج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد المشرف الحالي.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينة والأزمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي زاد من عزيمة المواطنين وارتباطهم وشعورهم بأهمية الوطن وأمنه وأمانه واستقراره، موضحا: «في الماضي، كنا نقول لا نريد أن نصبح مثل سوريا وغيرها من الدول، لكن الآن الأمر اقترب من حدود مصر، فأي رصاصة طائشة تأتي علينا».