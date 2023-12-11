النائب علاء عصام: نسب المشاركة في الانتخابات أثبتت وعي المواطن المصري

وجّه النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للشعب المصري لمشاركته غير المسبوقة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجاوت نسبة 45% حتى صباح اليوم.

الشعب المصري يستحق التحية

وأضاف عصام في تصريحات لـ «الوطن»، أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واعي يقدر المواقف لأن نزوله بمثابة رسالة للعالم أجمع أنه يقف خلف قيادته السياسية ودولته في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف إضعاف مصر وتشويه صورتها، متابعًا: «الشعب المصري صاحب الحضارة الأقدم في العالم ويثبت من خلال هذه المشاركة العالية أنه شعب عظيم ومقاتل، وقادر على مواجهة كل التحديات بقوة وصبر».

العالم أجمع يشهد على نزاهة الانتخابات

وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الحالية بمثابة مشهد ديمقراطي حقيقي، يشهد العالم أجمع على نزاهتها من خلال المنافسة الشريفة بين المرشحين الأربعة، ودعا في نهاية حديثه جميع المواطنين أن يستمروا في التوافد على مقار اللجان الانتخابية لأداء واجبهم الوطني والمشاركة في كتابة مستقبل بلدهم.