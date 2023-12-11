محمود مسلم: الشعب المصري يتكاتف وقت الأزمات

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات لوصول تصويت 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين، أن الحشد الذي شهدته العملية الانتخابية اليوم وأمس، يعكس أننا نقترب من هذه النسبة، مشيرًا إلى أن هناك رسالة استطاع الشعب المصري توصيلها في هذا التوقيت الصعب، وفي هذه التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح مسلم، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الاثنين، أن الشعب المصري يعتاد وقت الأزمة أن يتكاتف ويخرج عن صمته، ويشارك مثلما خرج وشارك منذ شهر ونصف لكي يتحدث في القضية الفلسطينية، ويندد بالاحتلال الإسرائيلي ويرفض التهجير، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أكد للعالم بأكمله أن مصر على قلب رجل واحد.

وتابع الدكتور محمود مسلم، أن الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد الأمين، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية في عام 2014 كانت التحد الكبير والشعب المصري نزل وقال كلمته، أما في 2018 كانت المنافسة عادية، لأن التنمية كانت مستمرة وكانت التحديات الدولية مستقرة، أمام في 2023 الأمر مختلف، بأن هناك تحديات اقتصادية، وتحديات خارجية بما يحدث في غزة لأنها ألقت بظلالها كثيرًا على هذه الانتخابات، وساهمت بقدر معقول بانتفاضة الشعب المصري وخروجه للانتخابات الرئاسية.