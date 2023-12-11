قيادي بمستقبل وطن: تصويت 45% من الناخبين يؤكد الوعي السياسي للمصريين 

أدلى سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الانتخابية بالمحافظة، مناشدا جميع أطياف الشعب المصري بالنزول والمشاركة في صناعة مستقبل وطننا الغالي، مثمنا تصويت 45% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، الذي يؤكد على الوعي السياسي للمصريين.

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن

وأكد السمالوسي في بيان له على ثقته في جموع الشعب المصري بأن الجميع سيشارك في الانتخابات الرئاسية لدعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على صناعة القرار.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وصدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعا لها.