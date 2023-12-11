«الحرية المصري»: التصويت بانتخابات الرئاسة سيكون الأكبر في تاريخ الاستحقاقات الدستورية

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم في رسم خريطة المستقبل.

وأضاف ممدوح محمود أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ببلوغ نسبة التصويت 45% من المقيدين في الجداول الانتخابية يؤكد أن الإقبال الجماهيري في هذه الانتخابات سيكون الأكبر في تاريخ الاستحقاقات الدستورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن الاقبال الجماهيري في الانتخابات الرئاسية دليل قوي على إدراك الشعب المصري حجم التحديات الإقليمية والدولية على الأمن القومي المصري، الأمر الذي يتطلب اصطفاف جميع المصريين خلف قيادة سياسية قادرة على مواجهة تلك التحديات.

وأوضح ممدوح محمود أن الشعب المصري لديه عقيدة راسخة بأن المستقبل المشرق لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والاختيار الصادق لرئيس يعرف حجم التحديات ويمتلك القدرة على مواجهتها.