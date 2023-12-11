تواجد كبير للأطفال في اللجان: «جايين ننتخب مع ماما»

توافد عدد كبير من الأطفال خلال الفترة المسائية للانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت لجان دائرة الزيتون تواجد كبير للأطفال مع ذويهم وأولياء أمورهم.

وفي فرحة عارمة، قام جميع الأطفال بالدخول إلى اللجان مع أمهاتهم، ووضع أصابعهم في الحبر الفسفوري الخاص بالانتخابات، الذي يؤكد على قيام المنتخب بالإدلاء بصوته.

الانتخابات الرئاسية

«انا جيت انتخب مع ماما»، مروان مجدي محمد طفل في المرحلة الابتدائية يرغب في الانتخاب مع والدته، ليكون له رأي في الوطن وأن يؤثر بشكل فعال في الدولة، «ويبقى ليا صوت».

ولم تكن عائشة إحدى الاطفال في لجان دائرة الزيتون بعيده عن هذه الرغبه، فمنذ أن دخلت اللجنه مع والدها اتجهت مباشره لوضع اصبعها داخل زجاجه الحبر الفسفوري، قائلة «انا مبسوطة اوي اني انتخبت».