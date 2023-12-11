اقرأ في عدد الوطن غدا.. الشعب يحمي صوته

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الشعب يحمي صوته

طوابير الناخبين مستمرة على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للتصويت

«القاهرة الكبرى»: الشباب يتصدّرون المشهد.. ومسيرة لـ«مشايخ الأوقاف» للحشد للانتخابات.. وكرنفالات احتفالية بالمحافظات

المزمار يلهب حماس الناخبين في «الصعيد».. ومسيرات حاشدة في «الدلتا».. و«سيناء ومدن القناة»: زحام أمام جميع اللجان

المجتمع المدني: كثافة التوافد أبهى صور الديمقراطية.. و«التنسيقية»: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات

«حقوق الإنسان»: هناك التزام بالتوقيتات المحدّدة لفتح باب الاقتراع ووقت الراحة.. و«الوطنية للانتخابات»: 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم

هن.. بطلات الحكاية

المرأة.. الداعم الأكبر دائماً في الاستحقاقات الدستورية ومشاركتها في الانتخابات تصنع الفارق.. و«الشوباشي»: تمهد الطريق لاستقرار الوطن وتنميته.. و«القومي للمرأة» يكثف تحركاته ميدانيا وعبر «السوشيال ميديا» للتوعية بحقوق السيدات

«السيسي»: المدن الجديدة ضرورة لاستيعاب الكثافة السكانية

توجيهات رئاسية بتضمينها المشاريع التنموية للحفاظ على استدامتها وجاذبية الأنشطة الإنتاجية والتجارية

الاحتلال يواصل العدوان على غزة

إضراب شامل في أراضى فلسطين

«البترول»: نعمل على استغلال مقوماتنا التنافسية لمواجهة تحديات الطاقة

طائرات «تل أبيب» تقصف المنازل وسقوط عشرات الشهداء في القطاع

الرعب يسيطر على المدن الإسرائيلية بسبب قوة ضربات المقاومة الصاروخية

الصفحة الثانية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على أهالي غزة وهدم المنازل بالضفة الغربية.. وإضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

الرعب يسيطر على المدن الإسرائيلية بسبب قوة ضربات المقاومة واستمرار الرشقات الصاروخية.. والحرب تكلف تل أبيب 191 مليار شيكل

صافرات الإنذار تدوّى في غلاف غزة ومستوطنات حدود لبنان.. والمستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

د. محمد مهران: المحكمة تجري تحقيقاً بشأن الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 2021.. والضغط الدولي والشعبي مهم لضمان حياديتها ومحاسبة مرتكبي المجازر بـ«غزة»

خبير بالنزاعات الدولية: يحق للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد الإسرائيليين في «الجنائية الدولية»

انحياز الدول دائمة العضوية لإسرائيل لحمايتها من المساءلة يتعارَض مع ميثاق الأمم المتحدة ويهدّد مبادئ العدالة وسيادة القانون الدولي

د. جهاد أبولحية: نطالب «الجنائية الدولية» بمعاقبة إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية لشعب غزة

أستاذ قانون فلسطيني: السجن 30 عاما مصير قادة الاحتلال الإسرائيلي ومصادرة الممتلكات

الصفحة الثالثة

شعب يحمي صوته

طوابير الناخبين مستمرة أمام صناديق الاقتراع في اليوم الثاني لـ«التصويت»

«القاهرة الكبرى»: الشباب يتصدّرون المشهد بـ«الأعلام»

رئيس حملة «السيسي» ووزيرا التخطيط والإنتاج الحربي أبرز المشاركين في اليوم الثاني.. وهالة السعيد: صوت المواطن أمانة.. و«نقيب الأطباء»: المشاركة واجب مقدس على كل مصري.. ومسيرة لـ«مشايخ الأوقاف» للحشد للانتخابات

«محمود»: «إحنا مش أقل مسؤولية».. و«إياد»: أنتظر يكون ليّا حق التصويت

أطفال يتطوعون لاستقبال الناخبين: عايزين نعرف حقوقنا

شعرت بسعادة بالغة بعد مساعدة مسؤولي اللجنة الانتخابية لها

«بركة» أول سيدة تدلي بصوتها بـ«أصابع قدمها».. مولودة بدون يدين

الصفحة الرابعة

قبلي.. المزمار يلهب حماس الناخبين في الصعيد

مسيرات في «بحري».. و«سالم»: «هشارك حفاظاً على أمن واستقرار البلد».. و«آمال»: «اصطحبنا ولادنا التلاتة علشان نعلمهم حب الوطن»

«شهود من أهلها».. حملات المرشحين وإعلام «المتحدة»!

«سيناء والقناة»: زحام شديد أمام اللجان مع بداية الاقتراع

«صقر»: زيادة إقبال الشباب تدل على وعيهم وحرصهم على مستقبلهم.. و«بريك»: حريصون على رسم مستقبل بلدنا

«طارق» يذبح عجلاً احتفالاً بالانتخابات: سعيد بإقبال الشباب

ابن الصعيد: حريص على المشاركة بكل المناسبات الوطنية والدينية

الأصدقاء الثلاثة تطوعوا للخدمة: «حب الوطن يجمعنا»

يساعدون المسنين وذوي الهمم أمام اللجان

الصفحة الخامسة

«الهيئة»: 45% من المقيدين ببيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم

«الوطنية للانتخابات»: إجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب نهاية التصويت.. وإعلان النتيجة رسميا 18 ديسمبر

مدير الجهاز التنفيذي: 5 ملايين ناخب استعلموا عن أماكن اقتراعهم في الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 2014.. ونصف مليون عبر الرسائل

أحزاب: المصريون يسطرون ملحمة وطنية.. والإقبال غير مسبوق

مؤسسات حقوقية ومدنية: كثافة التوافد أبهى صور الديمقراطية

«مستقبل وطن»: كثافة التصويت تعكس إدراكاً للمخاطر المحيطة.. و«التجمع»: نجاح تنظيم الانتخابات يرسخ للنزاهة

«التنسيقية»: لم نرصد أي مخالفات.. و«البرلمان العربي»: احتشاد المواطنين يجسد حرصهم على حقوقهم الدستورية

«إبراهيم وخضرة» 60 عاما انتخابات: «واجب علينا»

الرجل وزوجته شاركا في كل الاستحقاقات السابقة

«غزال» أول مرة تنتخب: ماكنتش أعرف يعنى إيه انتخابات

السيدة العجوز: نزلت هذه المرة علشان مصر و«السيسي»

الصفحة السادسة

صوت المرأة «حق»

الداعم الأكبر للاستحقاقات الدستورية.. ومشاركتها تصنع الفارق

«بطلات الحكاية».. من النائبة والوزيرة للفلاحة وربة المنزل

3 أجيال لأسرة واحدة: نحرص على المشاركة في التصويت لأن صوتنا أمانة

«الجدة»: عاصرت «ناصر» وطول ما فينا صحة هننزل علشان خاطر بلدنا.. و«الابنة»: بشارك من 2005 من أجل المستقبل

«الحفيدة»: «هامشى على نفس الدرب وهاساهم في بناء بلدي وأقول نعم للاستقرار»

«القومي للمرأة»: يكثف حملات توعية السيدات بحقوقهن

«مايا»: «الست المصرية الظهر والسند لبلدها».. و«إيزيس»: 27 غرفة عمليات بالمحافظات

رئيس قرية تشجع السيدات على المشاركة السياسية: «السيسي انتصر للمرأة.. وحصلت على كل حقوقها»

الصفحة السابعة

«تعظيم سلام».. عظيمات مصر يجنين ثمار التمكين

ما ينتظره المصريون من الرئيس

«الجعارة»: كتلة تصويتية كبيرة حاضرة في قلب الحدث والمشاركة ترجمة لجهود كبيرة للقيادة السياسية.. و«البدوي»: أكبر داعم للتحولات الديمقراطية

المرأة.. تاريخ من النضال

مها أبوبكر: المرأة استطاعت الحفاظ على مصر.. ونحتاج دورا أكبر للثقافة والإعلام والفنون لدعمها

ناشطة حقوقية: السيدات كتلة حرجة.. وأحيِّى «المتحدة» على إبراز قضاياهن

نطالب بإنجاز قانون الأحوال الشخصية.. وكل ما وصلت إليه من مناصب رفيعة بدعم من القيادة السياسية

حملات نسائية بالمحافظات: دعم للمشاركة الإيجابية

«سلفانا»: «علشان أعلمهم يقولوا رأيهم».. و«شيماء»: صوتهم أمانة

«مي»: المرأة تلتزم بالواجبات والحقوق الدستورية وتدعو للالتفاف حول الوطن

الأمهات: اصطحاب الأطفال للجان أولى مراحل بناء الوعي

الصفحة الثامنة

الملايين يختارون رئيس مصر بالزي الشعبي

«ومنين يا بلدينا.. أحسن ناس»