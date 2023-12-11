رئيس أساقفة سبسطية للروم: توحدت الإنسانية للمطالبة بوقف الحرب في غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنّنا نوجه تحية الوفاء والتقدير والمحبة لكل الأحرار في عالمنا من خلال الإضراب الشامل اليوم، إنّما يعبرون عن موقف إنساني بالدرجة الأولى، رافضا لاستمرارية الحرب، والتي يدفع فاتورتها المدنيين والأبرياء وخاصة شريحة الأطفال.

توحدت الإنسانية للمطالبة بوقف الحرب

وأضاف «حنا»: لقد توحدت الإنسانية كلها في المطالبة بوقف الحرب وهم من كل الاديان والاعراق ولكن جمعتهم آلام شعبنا الفلسطيني وخاصة في غزة المنكوبة، متابعًا نتمنى أن يصل صوتهم إلى الحكام في هذا الغرب لكي يعملوا من أجل وقف هذه الحرب، فكفانا آلاما وأحزانًا ودمارًا ودموعا وما يمر به القطاع الحبيب لا يمكن وصفه بالكلمات إنها مأساة إنسانية مروعة.