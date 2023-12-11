كيف تفاعلت 3 دول عربية مع دعوات الإضراب العالمي تضامناً مع غزة؟

خرج مواطنون من دولة موريتانيا، الواقعة أقصى غرب أفريقيا، في مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة نواكشوط، اليوم الاثنين، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام موريتانية، في ظل استمرار العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لليوم الـ66، وسط فشل المساعي الدولية لوقف العدوان.

تغطية صحفية: تظاهرة شعبية نصرة لغزة، أمام السفارة الأمريكية في موريتانيا pic.twitter.com/qqWs0ABbDg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2023

إضراب شامل في «الزرقاء» بالأردن

وفي الأردن، نفذ العديد من المواطنين إضراباً شاملاً في حي «الغويرية»، بمدينة الزرقاء، بحسب وسائل إعلام أردنية، ضمن الدعوة ليوم إضراب عالمي للتضامن مع قطاع غزة، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأبرز في العالم «فيسبوك» و«انستجرام» و«تويتر».

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني، مهند المبيضين، أن الإضراب الجماهيري العام في الدول العربية للتضامن مع غزة، هدفه دفع الحكومات إلى أخذ موقف أكثر حسماً، للتضامن مع غزة.

إضراب في لبنان وإغلاق المدارس والمؤسسات

كما شارك اللبنانيين في الإضراب العام، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، عن طريق إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس والشركات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي أعلن التضامن مع قطاع غزة والقرى الجنوبية اللبنانية الحدودية، التي تتعرض لقصف متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قرر تأجيل اجتماع المجلس، الذي كان مقرراً اليوم الاثنين، استجابة للدعوة للإضراب العام.