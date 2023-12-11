مسلم: تمكين الشباب ودمجهم بالمجتمع سبب مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية يرجع لأمرين، الأول هو خطة تمكين الشباب ودمجهم في العملية السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال 10 سنوات بداية من المؤتمرات الوطنية للشباب مرورا بتنسيقية شباب الأحزاب والأكاديمية الوطنية للشباب، ثم إدخال الشباب في مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن إدخالهم في نواب محافظين ونواب وزراء.

سبب مشاركة الشباب في القضية الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الجهود سالفة الذكر أعطت الشباب ثقة كبيرة ودمجهم في المجتمع، أما عن الأمر الثاني وراء مشاركة الشباب بالانتخابات فهو يتمثل في القضية الفلسطينية؛ إذ جعلت الجيل الجديد أكثر شعورا واهتماما بالسياسة، فمعظهم يبحثون عن أصول هذه القضية ومشكلاتها.

شعور الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات

وتابع: «ندين بالتقدير والشكر للشباب بعد نجاحهم في المقاطعة مقارنة بأي مرات سابقة، وأوصلوا رسالة للعالم كله بأهمية القضية الفلسطينية وتعاطفوا معها»، مشيرا إلى أن الشباب فُتحت مداركهم على القضية الفلسطينية؛ لذلك شعروا بأهمية المشاركة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن جيل ما قبل 7 أكتوبر يختلف عن جيل ما بعد 7 أكتوبر.