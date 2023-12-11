محافظ المنيا: انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام عملية الاقتراع

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وفتح جميع اللجان بالمحافظة لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم منذ الساعة التاسعة صباحا.

استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات، لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأشار «القاضي» إلى أن الناخبين بدأوا يتوافدون على المقار الانتخابية منذ الساعة الأولى، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين.

تخصيص لجان لاستقبال الوافدين

يذكر أن محافظة المنيا تضم 508 مراكز انتخابية، و585 لجنة فرعية على مستوي المحافظة أمام الناخبين؛ إذ تستقبل اللجان 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.