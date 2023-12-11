مراسل «إكسترا نيوز» ترصد الأجواء الانتخابية في المنيا.. إقبال كثيف على اللجان

كشف محمد النادي، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من المنيا، عن أجواء الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، موضحا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وخاصة أمام مدرسة الطيبة الابتدائية المشتركة.

إقبال كبير من المواطنيين

وأضاف أن جميع اللجان الانتخابية تشهد في اليوم الثاني من العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى وقبل أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها.

وتابع: «جميع اللجان الانتخابية في المنيا، فتحت أبوابها في الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وهو الساعة التاسعة صباحًا، وأمس فى أول أيام الانتخابات الرئاسية شهد إقبالًا كبيرًا داخل جميع اللجان الانتخابية الموزعة داخل قرى ومدن محافظة المنيا، ومن الممكن أن نحدد أكثر اللجان التي شهدت إقبالًا».