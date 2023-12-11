تحالف الأحزاب: الإقبال الكبير على لجان الانتخابات يؤكد إيمان الشعب بالديمقراطية

أعرب تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيًا عن خالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد الحضاري والمشاركة السياسية التي أكدت إيمان الشعب المصري بالديمقراطية والمنافسة الانتخابية المشرفة والنزيهة، ما يؤكد ارتفاع نسبة الوعي لدى جموع الشعب المصري.

رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم

وأشار إلى أن هذه المشاركة بمثابة رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم بقدرة المصريين على مواجهة التحديات والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأشاد تحالف الأحزاب المصرية بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحيادية، وتيسير كل السبل والوسائل للناخبين بسهولة ويسر.

ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية

وأثنى تحالف الأحزاب المصرية على ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية والتي تجاوزت 45% قبل ساعات من انتهاء اليوم الثاني للتصويت، ما يؤكد أن الشعب المصري البطل الحقيقي لتلك العملية الانتخابية.

وتقدم رؤساء أحزاب التحالف بالشكروالتقدير لكل مواطن مارس حقه الانتخابي والدستوري بالنزول لاختيار من يمثله في الفترة المقبلة كرئيس للجمهورية.