تحالف الأحزاب المصرية: نزول الناخبين بكثافة رسالة قوية للعالم

تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم لرئاسة مصرنا الحبيبة.

وقال التحالف في بيان: «أكد الشعب المصري أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأي، وأن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهمن هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعي وحب الوطن والتكاتف حول القياده السياسية».

وأكد تحالف الأحزاب المصرية، أن تلك المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومي وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم.

أضاف أن المشاركة الكثيفة رسالة قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واع ومتحضر متمسك بحقوقه الدستورية.