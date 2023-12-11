محافظ الإسكندرية يتابع سير الانتخابات في مدرسة أبيس الابتدائية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مع وفد من برلمان البحر المتوسط بالإسكندرية، اللجنة الانتخابية بمدرسة أبيس الثامنة الابتدائية بنطاق حي وسط، لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط إقبال كثيف من أهالي المنطقة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك إقبالًا كثيفًا من قبل مواطني الإسكندرية على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ بداية الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء الإسكندرية.

جولة على اللجان

وبدأ محافظ الإسكندرية سلسلة من الجولات على اللجان الانتخابية على مستوى أحياء المحافظة منذ بدء العملية الانتخابية، للتأكد من تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار الانتخابية مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تربية وتعليم الإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، والنائبة شيرين عليش، النائب السيد جمعة، والنائب أحمد المصري، والنائب سامح الشيمي، والنائب مجدي الوليلي.