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انتخابات المصريين بالداخل

بعد تجاوز نسبة التصويت الـ45%.. مقرر تنظيم حملة فريد زهران: المشاركة دليل على الإيجابية

كتب:

سهيلة هاني
06:15 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
غرفة عمليات فريد زهران

غرفة عمليات فريد زهران

قال علي أبو حميد، أمين العضوية بحزب العدل، ومقرر التنظيم بحملة فريد زهران، إن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات بتجاوز نسبة التصويت الـ45% من قاعدة الناخبين حتى صباح اليوم، يؤكد المشاركة الإيجابية للمصريين في أهم استحقاق دستوري لهم وللبلاد، لأن المشاركة دليل على وعيهم في مرحلة مهمة من المراحل التي تمر بها البلاد.

وأوضح أبو حميد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بالفعل إقبال من قبل المواطنين على اللجان الانتخابية، لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الحملة رصدت في اليوم الأول نسب مشاركة عالية من المواطنيين، واستمر الإقبال والمشاركة خلال الساعات الماضية من اليوم الأول.

ودعا مقرر التنظيم بحملة فريد زهران كل فئات الشعب المصري للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم، واختيار المرشح الذي يمثلهم، متمنيا زيادة نسبة الناخبين إلى ما هو أكثر من 45% لأن هذا شيء إيجابي ويؤكد على وعي المصريين وشعورهم بالمسؤولية. 

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