منسق غرفة عمليات فريد زهران: بلوغ نسبة التصويت 45% نتيجة لشعور الناخبين بوجود انتخابات حقيقية

قال حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل، ومنسق عام غرفة عمليات حملة فريد زهران بالعدل، إن تجاوز نسبة التصويت الـ45% حتى صباح اليوم، من قاعدة الناخبين المسجلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، تأكيد على شعورهم بوبجود انتخابات حقيقية على أرض الواقع، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، بداية من وعي المواطنيين إلى تنوع المرشحين.

وأضاف «هريدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك استمرار مشاركة من المواطنين خلال اليوم الثاني، ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات القادمة، مضيفا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام ويسر، وهذا يشجع المواطنين على المشاركة والإقبال.

وأكد أن مشاركة المصريين في الانتخابات، دليل على ممارستهم حقهم الدستوري، ومعرفتهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم أي كان المرشح، وذلك لأن المشاركة بحد ذاتها تؤكد وعي المواطنيين وإحساسهم بالمسئولية اتجاه وطنهم.