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انتخابات المصريين بالداخل

غرفة عمليات حملة فريد زهران: الإقبال على اللجان يؤكد حرص المصريين على اختيار رئيسهم

كتب:

سهيلة هاني
05:34 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
غرفة عمليات فريد زهران

غرفة عمليات فريد زهران

قال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل ورئيس غرفة عمليات حملة فريد زهران بحزب العدل، إن استمرار مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار اليومين الأول والثاني يؤكد وعي المصريين ورغبتهم الحقيقية في اختيار رئيس بلادهم، وممارسة حقهم الدستوري أكبر دليل على أن المصريين يعرفون قيمة بلدهم.

مدى اهتمام المصريين باختيار رئيس بلادهم

وأضاف حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصورة الحضارية المشرفة التي رصدناها على مدار اليوم الأول وساعات اليوم الثاني تعكس مدى اهتمام المصريين باختيار رئيس بلادهم بإرادتهم الحرة، مضيفا أن الحملة تتابع مشاركة المصريين في مختلف المحافظات على مدار اليوم، ونتوقع زيادة في الإقبال خلال الفترة المسائية. 

حزب العدل لديه 25 غرفة عمليات

وأوضح رئيس غرفة عمليات حملة فريد زهران، إن حزب العدل لديه 25 غرفة عمليات في 18 محافظة مختلفة تتابع وترصد جميع المشاركات من قبل المواطنين، ورصدت أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وهناك تعاون من المستشارين داخل اللجان، موضحا أن المشاركة يجب أن تكون من كافة فئات الشعب.

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