«الاتحاد الإفريقي» يراقب انتخابات الرئاسة ويتفقد لجان مصر القديمة (صور)

واصلت مفوضية الاتحاد الإفريقي، مراقبتها للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، لمراقبة الاستحقاق الانتخابي، حيث تفقد وفد الاتحاد الإفريقي المراقب لانتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات في لجان منطقة مصر القديمة وتحديدا مدرسة عين الصيرة.

إقبال الناخبين

وشهدت لجان مصر القديمة بالقاهرة إقبالا من الناخبين على اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة، منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، وخاصة الشباب الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

موعد إعلان النتيجة

وحددت الهيئة الوطنية لاإنتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.