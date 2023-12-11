رئيس لجنة بالجامعة العمالية في مدينة نصر يساعد مسنة على الإدلاء بصوتها

في مشهد أكثر من رائع، ساعد رئيس لجنة 24 بالجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، إحدى السيدات المسنات على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت السيدة المسنة إلى مقر اللجنة الانتخابية بالخارج على كرسي متحرك، ونزل إليها رئيس اللجنة إلى خارج الجامعة لمساعدتها في الإدلاء بصوتها الانتخابي، ووضعت بيديها الورقة الانتخابية داخل الصندوق الذي تم إخراجه لها بشكل استثنائي لمساعدتها وتسهيل العملية الانتخابية لها.

وشهدت لجان الجامعة العمالية استمرار إقبال الناخبين بشكل ملحوظ للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.