السفير جمال بيومي: وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 45% دليل على الانتماء للوطن

وصف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن بالـ «مرضي والمعقول»، مُعبراً عن سعادته البالغة بمظهر تواجد المواطنين أمام مقرات اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات: «دائما نحتاج للمناسبات القومية التي تجمعنا».

الإقبال الجيد على اللجان الانتخابية

وقال السفير جمال بيومي لـ «الوطن»: «دائماً نشعر بالانتماء لأجل مصر وهو ما ظهر في الإقبال الجيد على اللجان الانتخابية وحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فالشعب المصري لديه درجة كبيرة من الانتماء».

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السبب الرئيسي في الإقبال هو حرص الدولة على التحدث مع المواطنين وخاصة الشباب ودائماً ما تشجعهم، فضلاً عن الدور المهم الذي قام به الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

إقبال كبير لمختلف الفئات

يُذكر أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات الشعب المصري في ثاني أيام الانتخابات بداية من التاسعة صباحاً وهو موعد فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين، وهنا أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان تعمل حتى إدلاء آخر ناخب موجود فيها بصوته، موضحة أن لديها غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بصفة مستمرة على مدار الساعة وتذليل أي معوقات يمكن أن تواجه المواطنين.