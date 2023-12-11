«الأعلى للقبائل العربية»: إقبال الناخبين يؤكد الوعي السياسي الكبير للمصريين

علق الدكتور محسن داوود، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية لشؤون الأحزاب السياسية، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وهي تعد رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم، كما أنها تعكس وعي المصريين على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية وحرصهم على المشاركة على رسم مستقبل أفضل للوطن.

وأوضح داوود أن المشهد الانتخابي شهد إقبالا كبيرا ومشاركة من المصريين خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح، ما يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة في ممارسة العملية الديمقراطية، ويؤكد الولاء والانتماء للوطن الحبيب مصر، كما يؤكد وعي المصريين بما يحاك ضد وطنهم من تحديات ومخاطر.

وتوقع داوود أن يكون اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية أكثر مشاركة، خاصة من الشباب، وذلك لوعيهم السياسي الكبير، وحرصهم على دعم بلادهم ليرى العالم كله كيف يمارس المصريون دورهم الديمقراطي والسياسي في اختيار رئيس بلادهم.