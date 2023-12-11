أحمد موسى: نسب التصويت بالانتخابات الرئاسية لم تحدث في تاريخ مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني، موجها الشكر للمصرين على تجاوز نحو 31 مليون ناخب من 67 مليون بنسبة تخطت 45 % في التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، معلقا: «لم تحدث هذه النسب في تاريخ مصر، والأرقام ستتجاوز أكثر غدا الثلاثاء».

أحمد موسى: ربما نصل لـ50% في اليوم الثاني

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الإعلامية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات أنه ربما نصل لـ50% من الأصوات اليوم ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا إقبال غير مسبوق في تاريخ الانتخابات التنافسية من 2005 وحتى اليوم.

تابع موسى: «النائب محمد أبو العينين زار لجان الإسكندرية رفقة وفد برلمان البحر المتوسط، والناس مش مصدقين ومنبهرين باللي بيحصل في الانتخابات؛ لأن في ناس منهم كانت في انتخابات 2018 وقضوا يوما كاملا في الإسكندرية ولديهم حالة انبهار من الإقبال الانتخابي غير المسبوق؛ لأن الشعب كسر كل الحواجز وفي طريق الوصول لنسبة أكبر من اليوم وأمس».

وواصل: «الآلاف في القاهرة يقفون طوابير أمام اللجان ستمتد هذه اللجان في عملها بعد الساعة 9، وهذا هو رهان الشعب الذي يخرج في الأوقات الصعبة».