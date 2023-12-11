رئيس حزب الإصلاح: حشود المواطنين أمام اللجان الانتخابية تدعو للفخر

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية مشرف وتاريخي لكل مصري ويدعونا إلى الفخر الشديد والامتنان للدولة المصرية، لافتا إلى أنَّ المشاركة في الانتخابات في حد ذاتها تحوي العديد من المعاني الكبيرة، وأكبر بكثير من مجرد الإدلاء بالأصوات لفوز مرشح بل هي عنوان كبير لما أنجزته مصر الحضارة والتقدم ورائدة الأمة العربية.

ندشن ملحمة كبيرة لما تم إنجازه بعد ثورة 30 يونيو

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّنا ندشن ملحمة كبيرة لما تم إنجازه بعد ثورة 30 يونيو في هذا الاستحقاق الانتخابي، موضحا: «بعد 10 سنوات من البناء المستمر وتحويل مصر من شبه دولة إلى دولة حقيقية، نضع ملمحا مهما خلال هذه الأيام في بناء الحياة السياسية المصرية».

الإيجابية من المصريين أمر مبشر للغاية

وتابع أنَّ مشهد اليوم بمثابة «الحُلم» الذي طالما سعينا إلى تحقيقه بعد عام 1952، وهو الوصول إلى حياة سياسية ديمقراطية سليمة، لافتا إلى أنَّ الإيجابية من المصريين أمر مبشر للغاية ويدعو للفخر، وكذلك استشعار الحساسية الوطنية لـ الشعب المصري منقطعة النظير تجاه الحفاظ على هذا الوطن، فلو شعر هذا الشعب يوما ما أن نزوله مهم سيسارع بذلك لتأكيد هذا المعنى.