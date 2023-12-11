رئيس «العلمين الجديدة» يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، لجان الإنتخابات الرئاسية بالعلمين، للتأكد من جاهزيتها واستقبال الوافدين إليها، والوقوف على اى عقبات أمام المواطنين أو السادة المشرفين على العملية الإنتخابية لتذليلها والتغلب عليها فورا.

وشدد إبراهيم على ضرورة توفير التسهيلات اللآزمة المواطنين ، وتوفير أقصى سبل الراحة خاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والسيدات ،مع التأكد من نظافة الشوارع المؤديه للجان الإنتخابات ، والمحاور الرئيسية للتيسير على المواطنين وللحد من الزحام أمام أبواب اللجان الإنتخابية.

كما تفقد إبراهيم مواقع الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الإنتخابات،

التصويت في العلمين الجديدة

وأدلى المواطنين بمدينة العلمين الجديدة بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، بكل سهولة ويسر، دون تسجيل لأى معوقات، حيث شهدت اللجان الإنتخابية إقبالا كثيفا من المواطنين والوافدين بجميع لجان المدينة.

كان المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة ، أدلى بصوته في أول إنتخابات رئاسية تستقبلها مدينة العلمين الجديدة، وكان إبراهيم شدد على ضرورة مشاركة جميع العاملين بالجهاز، والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمدينة، والتعامل مع اى سلبيات بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، واكتساب ثقة المواطنين.

كان المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد حق الناخب في الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية حتي ولو كانت بطاقته منتهية، موكدا أن إنتهاء بطاقة الرقم القومي، يجب ألا تحول بين المواطنين وواجبهم تجاه بلادهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت غرفة المتابعة بالهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت شكوى مقدمة من إحدى لجان الإقتراع بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لعدم تمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته، نظراً لإنتهاء تاريخ بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فاستجابت الهيئة على الفور ، وسنحت للمواطن للإدلاء بصوته.