مسلم: الأحزاب المشاركة في المشهد الحالي سيكون لها شأن بالانتخابات البرلمانية 2025 

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الثلاثة مرشحين للانتخابات ينتمون لأحزاب شعبية قوية، بينما المرشح عبدالفتاح السيسي لا يتنمي لأي حزب، ولكن هناك أحزاب تدعمه وتؤيده مثل مستقبل وطن وحماة وطن، مشيرا إلى أن الأحزاب التي لها مرشحين حاليا هم الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، سيكون لهما شأن في الانتخابات البرلمانية 2025.

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الممارسة الانتخابية والقدرة على الحشد والتنظيم والترتيب تختلف عن الخطاب السياسي، وهذا يحتاج إلى كوادر، والمرشحين الحاليين فرصة لأحزابهم لاختبار كواردهم في الحشد، مشيرا إلى أن طموح هذه الأحزاب في 2025 سيزداد، موضحا أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى بعض الاندماجات والتأثير في الشارع مع عدم الاكتفاء بالعمل عبر الشاشات، خاصة بعد مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني.

وتابع، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضية التهجير واضح للجميع، وكل الأكاذيب التي تخرج بشأن ذلك يكون ورائها الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يدرك أهمية أرض سيناء التي راح فداؤها دماء كثيرة، فهو رفض تمليك الأجانب بها في عام 2012 عندما كان يشغل وزير للدفاع.

وأشار إلى: «لولا النجاح في القضاء على الإرهاب وهدم الأنفاق مع خلق منطقة عازلة لكان الأمر الآن أكثر صعوبة، فهذه الإجراءات حمت مصر من مشكلات كثيرة كانت من الممكن أن تصل لحرب»، لافتا أن 70% من المساعدات التي أرسلت إلى غزة كانت من مصر على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأكد، أنه يستحيل حدوث بيع لأراضي مصر، فضلا عن عدم حدوث التهجير، كون ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية تماما، والشعب المصري دافع عن فلسطين من خلال نزوله للشارع وأكد على رفضه التام للتهجير وتأييده لكل قرارات الرئيس، واليوم الشعب يؤكد على هذا الأمر من خلال مشاهد الانتخابات الرئاسية المشرفة.