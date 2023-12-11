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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كتب:

شروق مراد
08:48 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المستشار حازم بدوي

المستشار حازم بدوي

أدلى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة قصر الدوبارة في وسط البلد، بحسب ما نقلت قناة إكسترا نيوز.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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بقلم شروق مراد