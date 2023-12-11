المصريين الأحرار: المشاركة الكبيرة في الانتخابات وجهت رسالة للعالم بأن مصر قوية

قال إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصري دائما يتحدى الصعاب وجاهز في الأوقات الصعبة للدفاع عن وطنه، ويتحمل المسؤولية وقت الشدة، لافتًا إلى أن مشاركة الشعب المصري الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، وجهت رسالة للعالم بأن مصر قوية، مشددا على أن المشاركة حق وواجب تجاه مصر.

دور الشباب في الانتخابات

وأضاف «الغزولي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أن المساحات التي فتحتها الدولة في الفترة الأخيرة أمام الشباب من مؤتمرات وتمثيلهم المتوقع في المجالس المحلية المقبلة، يساعد على ترسيخ فكرة مشاركة الشباب وتضمينهم في العملية السياسية.

إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات

تابع: لاحظنا الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الشباب والمرأة، التي لم نتفاجأ بدورها في كل الانتخابات ابتداء من 2011 في المشاركة الجادة لدعم الدولة المصرية في كل مواقفها سواء كانت أزمات تمر بها أو تحديات.