سبعينية عقب نقلها إلى لجنتها الانتخابية بسيارة إسعاف: عدم مشاركتنا خيانة لبلدنا

شاركت سيدة من المنوفية تدعى رمزية لبيب الشافعي متولي، 71 عاما، في الانتخابات الرئاسية، بعدما تم نقلها من منزلها إلى لجنتها الانتخابية بسارة إسعاف.

مسنة تشارك في الانتخابات بسيارة إسعاف

وقالت «رمزية» إنها أصرت اليوم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار مستقبل مصر، برغم الظروف الصحية التي تمر بها، مشيرة إلى أن الشعب المصري تظهر معادنه وقت الشدة، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في اختيار مستقبلهم وأولادهم.

الإسعاف تنقل مسنة للمشاركة في الانتخابات بالمنوفية

وجههت السيدة السبعينية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لهيئة الإسعاف المصرية بعد أن تواصلت معاها لإبلاغها أنها تريد المشاركة في الانتخابات والتوجه إلى لجنتها بقرية كفور الرمل في مركز قويسنا، قائلة: «لازم كلنا نشارك وعدم المشاركة خيانة لبلدنا، وكلنا لازم نصوت في حب مصر».

وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية، إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، وسط مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب، في مختلف مراكز المحافظة.