«صحة المنوفية»: تواجد أطقم طبية في محيط اللجان الانتخابية

قالت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وإلغاء الإجازات وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

خدمات لكبار السن

وأكدت مدير مديرية صحة المنوفية، تواجد أطقم طبية بمحيط اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مشددة على المتابعة الدورية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمديرية خلال سير العملية الانتخابية.

توزيع سيارات الإسعاف

وأشار مدير مرفق إسعاف المنوفية إلى توزيع سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف للتعامل الفوري ومواجهة أية طوارئ.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ لضمان نجاح العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف.