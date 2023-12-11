محافظ المنوفية: انتظام فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها اليوم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، وذلك خلال ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى توافد الناخبين منذ الصباح الباكر بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

وأكد محافظ المنوفية، استمرار عمل غرفة العمليات من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات، ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

يذكر، أنه انطلقت أمس الأحد أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12ديسمبر الجارى.

إقبال المواطنين على اللجان

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالاً كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وناشد محافظ المنوفية الأهالي بالنزول للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الإنتخابي، مؤكداً على وعى شعب المنوفية فى ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.