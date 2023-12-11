خلال الساعة الأخيرة.. استمرار توافد الناخبين على لجنة محمد فريد بحلوان

شهدت لجنة محمد فريد بحلوان إقبالا كثيفا من الناخبين، خلال الساعة الأخيرة من ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

توافد الناخبين على اللجان

وتوافد الناخبون على اختلاف طوائفهم وفئاتهم العمرية، على لجنة محمد فريد، خلال الساعة الأخيرة من ثاني أيام الانتخابات، مصطفين أمام لجنتين فرعيتين، منتظرين الإدلاء بأصواتهم، واختيار من يرونه مناسبا لقيادة البلاد وتدبير أمرها خلال الفترة المقبلة.

وتضم لجنة محمد فريد بحلوان لجنتين فرعيتين، وتستقبل 8646 ناخبا خلال فترة التصويت.

يذكر إن عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت أمس الأحد وتستمر حتى غد الثلاثاء، على أن يختار الناخبون خلال هذه الفترة واحدا من 4 مرشحين رئاسيين ضمتهم القائمة الانتخابية، وهم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.