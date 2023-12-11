مستشار بلجنة في الزيتون يساعد المواطنين على معرفة أماكن لجانهم الانتخابية

قبل دقائق من نهاية عمليات الاقتراع خلال ثاني أيام الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024، توافد عدد من المواطنين على إحدى لجان الاقتراع في دائرة الزيتون، لكن مع التوافد كان هناك عدد من المواطنين والناخبين، يحتاجون إلى مساعدة لمعرفة لجانهم الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

ومع كبر الناخبين في السن، وعدم قدرتهم على التعامل مع الإنترنت أو عدم قدرتهم على الوصول إلى الرقم الانتخابي في الكشف الخاص بهم، سارع المستشار أحمد الغنام، رئيس إحدى اللجان في دائرة الزيتون، بفتح هاتفه لمساعدة المواطنين، لمعرفه لجانهم الفرعية الانتخابية، التي تتواجد في المقر الانتخابي.

المشاركه في الانتخابات

وجاء تطوع المستشار أحمد الغنام في مساعده المواطنين على إيجاد لجانهم الانتخابية وتحديدها، للتسهيل عليهم معرفة اللجان، حتى يتسنى لهم فرصة المشاركة في الانتخابات قبل انتهاء مدة المشاركة، ولعدم حدوث زحام، وبسهولة أداء الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد أن هدفهم وعملهم تقع أهميته في التسهيل على المواطنين وتوفير سبل الراحه لهم، ولأداء حقوقهم الدستورية للانتخابات الرئاسية 2024، بسهولة ويسر دون وجود أي عوائق.

وساهم العديد من القضاة في لجان دائرة الزيتون في مساعدة المواطنين الراغبين في الانتخاب.