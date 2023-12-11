«مصر أكتوبر»: نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بوحدة المصريين

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالمشاركة غير المسبوقة من قبل المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجاوزت نسبة الـ 45% هي بمثابة رسالة للعالم أجمع على وحدة المصريين، وقدرتهم على ممارسة الديمقراطية والاصطفاف خلف القيادة السياسية.

وعي المصريين بأهمية الصوت الانتخابي

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن انتظام العملية الانتخابية والتوافد الكثيف من قبل جميع فئات المجتمع، دليل على وعي وإدراك المواطن المصري بأهمية الصوت الانتخابي واعتباره واجب وطني، متابعة: «المشهد الانتخابي مشرف وخاصة مع تصدر السيدات وكبار السن للصفوف الانتخابية حرصا من الجميع على المشاركة في رسم مستقبل بلده واستكمال مسيرة الانجازات».

دعوة للمشاركة بالتصويت في اليوم الأخير

ودعت مديح جميع المواطنين الذين لم يدلوا بصوتهم أن يشاركوا بالتصويت في اليوم الثالث، مؤكدة ثقتها في الشعب المصري الذي لم يبخل أبدًا في أداء واجبه الوطني وتشريف بلده.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وفقما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر.