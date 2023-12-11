حزب المصريين: بلوغ نسبة التصويت لـ45% ملحمة تاريخية من الشعب المصري

أثنى هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، على ما شهدته عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الأول، وحتى الساعات الأخيرة من اليوم الثاني، والتي بلغ نسبة التصويت بها إلى 45%، مؤكدًا حرص مختلف الفئات على المشاركة في حقهم الدستوري، ما يعكس مدى وعي المصريين بطبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تطلب دعم قرارات الدولة والتأكيد على الاصطفاف خلفها بما يبعث برسالة للعالم حول تكاتف المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال «عبدالسميع»، في بيان له، إن ما شهدته لجان محافظة البحر الأحمر، أمس الأحد واليوم، بمثابة دليل قاطع على وعي المصريين من أبناء المحافظة الشرفاء، مؤكدًا أن المشاهد الرائعة لمشاركة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية أبهرت العالم أجمع، وأكدت على الرغبة الجادة لدى الشعب المصري في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري.

وأضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن مواطني محافظة البحر الأحمر نجحوا في بعث رسالة واضحة وحاسمة للعالم حالهم حال جميع شعب مصر كونهم جزءًا أصيًلا منه، مشيرًا إلى أن جميع المصريين أكدوا خلال يومين أنهم على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر.

استجابة المصريين للمشاركة

وأوضح أن استجابة المصريين للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري، لافتًا إلى أن جميع أعضاء وقيادات حزب المصريين بالبحر الأحمر سطروا ملحمة أخرى بعد أن وقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات الدولة في تنظيم العملية الانتخابية.

وأكد عبدالسميع في ختام تصريحاته على دعمه الكامل والمطلق للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من أجل الظفر بمقعد الرئاسة مرة أخرى، واستكمال مشروعه التنموي في الدولة المصرية واستكمال حُلم الجمهورية الجديدة، موجهًا رسالة إلى مواطني البحر الأحمر خاصة وشعب مصر عامة قائلًا: «صوتك أمانة وشهادة حق فأعطه لمن يستحق».