عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

أدلى عروسان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية، بقرية الشهداء غرب بئر العبد بشمال سيناء، في ثاني أيام الاستحقاق الدستوري.

عروسان يدليان بأصواتهما في الانتخابات

وقال سيد لافي الأمين العام لحزب حماة الوطن بقرية رمانة، إن العروسين من قرية الشهداء غرب بئر العبد، وأدليا بصوتيهما بملابس الزفاف، وذلك دعما لحقهما الدستوري وحبا في مصر، وتشجيعا للشباب في حق النزول للانتخابات.

وقال العريس نبيل سليمان عيد من قبيلة الملاعبة غرب بئر العبد، إنه وعروسه اتفقا أن يقوما بالإدلاء بأصواتهما قبل أن يذهبا إلى قاعة الأفراح، حيث طلبت العروس ريم سلامة سليم من عائلة أبو سمري، عقب الانتهاء من تجهيزات الزفاف، التوجه للجنة الانتخابات.

الاحتفال بالعروسين أمام لجنة الانتخابات

واحتفل أبناء القبيلة بالعروسين، وقاما بعمل زفة لهما خارج اللجنة، ورقص الجميع على أغنية تسلم الأيادي وأغاني وطنية أخرى أمام باب اللجنة بقرية الشهداء غرب بئر العبد، ما تسبب في نشر السعادة بين الجميع.