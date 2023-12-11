ماجدة الرومي تدعم فلسطين: القدس ستبقى عربية

اعلنت الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن دعمها للقضية الفلسطينية بعد الاعتداءات الوحشية من العدوان الإسرائيلي.

وكتبت ماجدة الرومي : «ونبقى لأنّ فلسطين للأبد ستبقى ستبقى لنا، بِشُهدائها كَفَّنا الأرض، دَمُهم أرضٌ تَعودُ لنا،يا أعداءَ السماء والأرض، شئتم أم أبيتم، قتلتم أم أجرمتم أم دنّستم أرضنا، القدسُ ستبقى عربية وفلسطينُ لنا».

ماجدة الرومي تدعم أطفال فلسطين

وتحرص ماجدة الرومي علي دعم فلسطين وأطفالها بشكل مستمر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ونشرت مؤخرا صوره تجمع مجموعة أطفال علي شكل ملائكة معلقة: «قلبي لم يعد يحتَمِل كل هذا الإجرام الذي يقترِفُه العدو بحقّ أهل غزّة!يا ربّي وإلهي تدخّل لصالحهم ،يا إلهي تحرّك لنُصرتهم، يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟!!!يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟ مَن يا إلهي؟!!!»